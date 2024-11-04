Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото:

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Україна підписала нові угоди зі Світовим банком на суму майже 600 млн дол.

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Ці угоди були підписані у рамках нової програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE). Проект спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 листопада повідомив у Telegram.

За його словами, цей проект розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми складає понад 1 млрд дол.

Глава уряду наголосив, що підписані угоди істотно посилять українську економіку та зміцнять український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам.

Нагадаємо, 23 жовтня країни G7 погодили кредит на 50 млрд дол. для України, забезпеченого прибутками від заморожених активів Центрального банку російської федерації. Цей крок відкриває шлях для надання необхідної допомоги Києву та захисту критично важливого фінансування від впливу результатів президентських виборів у США.