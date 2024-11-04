Rheinmetall скоро достроит свой второй завод в Украине. Фото:

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall незабаром добудує свій другий завод в Україні.

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Перше підприємство відкрили лише нещодавно. Німецька оборонна промисловість має вирішальне значення для безпеки Європи та оборони України. З 2022 року Rheinmetall значно збільшила виробництво боєприпасів. Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив на прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем.

За його словами, в Баварії американські та європейські компанії спільно з НАТО виробляють 1 тис. зенітних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на новому заводі.

Рютте наголосив, що країни Північноатлантичного альянсу повинні нарощувати темпи виробництва. Це дозволить забезпечити безпеку для мільярда громадян.

Тому ми посилюємо підтримку України і вже співпрацюємо з ЄС та іншими партнерами-однодумцями по всьому світу, — додав він.

Нагадаємо, в липні стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall офіційно отримав замовлення на будівництво в Україні заводу боєприпасів. Замовлення від українського уряду включає повне технічне оснащення підприємства — аж до введення в експлуатацію.