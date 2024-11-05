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Защитники Украины уничтожили 48 вражеских беспилотников, инфографика: Воздушные силы
48 беспилотников и две авиаракеты сбили силы ПВО в ночь на 5 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200909-48-bespilotnikov-i-dve-aviarakety-sbili-sily-pvo-v-noch-na-5-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 20.00 4 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Зазначається, що ворог:
- атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря Одещину;
- атакував керованими авіабомбами Харківщину;
- випустив 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків російських Брянська, Курська та Орла.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БПЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях;
- 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України;
- один безпілотник повернувся в росію.
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