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Захисники України знищили 48 ворожих безпілотників, інфографіка: Повітряні сили

48 безпілотників та дві авіаракети збили сили ППО в ніч на 5 листопада (ІНФОГРАФІКА)

5 лис 2024, 09:45
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 20.00 4 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Зазначається, що ворог:

  • атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря Одещину;
  • атакував керованими авіабомбами Харківщину;
  • випустив 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків російських Брянська, Курська та Орла.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БПЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях;
  • 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України;
  • один безпілотник повернувся в росію.

Захисники України знищили 48 ворожих безпілотників, інфографіка: Повітряні сили

Джерело: Ракурс


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