Захисники України знищили 48 ворожих безпілотників, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n200909-48-bezpilotnykiv-ta-dvi-aviarakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-5-lystopada-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 20.00 4 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Зазначається, що ворог:

атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря Одещину;

атакував керованими авіабомбами Харківщину;

випустив 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків російських Брянська, Курська та Орла.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 08.30: