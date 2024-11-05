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Захисники України знищили 48 ворожих безпілотників, інфографіка: Повітряні сили
48 безпілотників та дві авіаракети збили сили ППО в ніч на 5 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n200909-48-bezpilotnykiv-ta-dvi-aviarakety-zbyly-syly-ppo-v-nich-na-5-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 листопада (з 20.00 4 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Зазначається, що ворог:
- атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря Одещину;
- атакував керованими авіабомбами Харківщину;
- випустив 79 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу з напрямків російських Брянська, Курська та Орла.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БПЛА у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях;
- 30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України;
- один безпілотник повернувся в росію.