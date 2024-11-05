Количество поврежденных российской агрессией памятников культуры назвали в правительстве

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Более 1,1 тыс. памятников культуры пострадали в результате российской агрессии, фото: Андрей Садовый
Количество поврежденных российской агрессией памятников культуры назвали в правительствеhttps://racurs.ua/n200911-kolichestvo-povrejdennyh-rossiyskoy-agressiey-pamyatnikov-kultury-nazvali-v-pravitelstve.htmlРакурс
В Україні через російську агресію постраждали вже 1 тис. 179 об'єктів культурної спадщини.
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Про це повідомляє прес-служба Мінкультури.
Зазначається, що в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано 1179 об'єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69, — розповіли у відомстві.
На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:
- у Харківській — 316;
- у Донецькій — 163;
- у Херсонській — 157;
- в Одеській — 116;
- у Київській області та Києві — 81;
- у Чернігівській — 65;
- у Львівській — 60;
- у Запорізькій — 53;
- у Миколаївській та Дніпропетровській — по 41;
- у Луганській — 31;
- у Сумській — 29;
- у Хмельницькій — 10;
- у Полтавській — 6;
- у Вінницькій та Житомирській — 4;
- у Кіровоградській та Черкаській — 1.
На кінець жовтня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації, — наголошують у відомстві.
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