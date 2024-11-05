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Более 1,1 тыс. памятников культуры пострадали в результате российской агрессии, фото: Андрей Садовый

Количество поврежденных российской агрессией памятников культуры назвали в правительстве

5 ноя 2024, 10:54
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В Україні через російську агресію постраждали вже 1 тис. 179 об'єктів культурної спадщини.


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Про це повідомляє прес-служба Мінкультури.

Зазначається, що в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано 1179 об'єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69, — розповіли у відомстві.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

  • у Харківській — 316;
  • у Донецькій — 163;
  • у Херсонській — 157;
  • в Одеській — 116;
  • у Київській області та Києві — 81;
  • у Чернігівській — 65;
  • у Львівській — 60;
  • у Запорізькій — 53;
  • у Миколаївській та Дніпропетровській — по 41;
  • у Луганській — 31;
  • у Сумській — 29;
  • у Хмельницькій — 10;
  • у Полтавській — 6;
  • у Вінницькій та Житомирській — 4;
  • у Кіровоградській та Черкаській — 1.

На кінець жовтня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості пошкоджених пам’яток культурної спадщини, що постраждали в ході бойових дій та окупації, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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