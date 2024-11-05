Кількість пошкоджених російською агресією пам’яток культури назвали в уряді

Понад 1,1 тис. пам’яток культури постраждали внаслідок російської агресії, фото: Андрій Садовий

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В Україні через російську агресію постраждали вже 1 тис. 179 об'єктів культурної спадщини.

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Про це повідомляє прес-служба Мінкультури.

Зазначається, що в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення пошкоджено та зруйновано 1179 об'єктів. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69, — розповіли у відомстві.

На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

у Харківській — 316;

у Донецькій — 163;

у Херсонській — 157;

в Одеській — 116;

у Київській області та Києві — 81;

у Чернігівській — 65;

у Львівській — 60;

у Запорізькій — 53;

у Миколаївській та Дніпропетровській — по 41;

у Луганській — 31;

у Сумській — 29;

у Хмельницькій — 10;

у Полтавській — 6;

у Вінницькій та Житомирській — 4;

у Кіровоградській та Черкаській — 1.