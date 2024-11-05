Охранникам школ на ВОТ выдадут пистолеты и резиновые дубинки

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Охранникам школ на ВОТ выдадут пистолеты и резиновые дубинкиhttps://racurs.ua/n200916-ohrannikam-shkol-na-vot-vydadut-pistolety-i-rezinovye-dubinki.htmlРакурс
У школах на тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 січня охоронці в разі оголошення небезпечної ситуації обов’язковому порядку повинні мати вогнепальну зброю та бути одягненими у базовий набір індивідуального захисту — бронежилет і шолом.
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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Це у разі оголошення небезпечної ситуації. У звичайній — погрожувати школярам гумовою палицею та наручниками, — зазначили в ОВА.
Крім того, усіх охоронців зобов’язали проходити додатковий курс фізичної підготовки.
У навчальних закладах стає небезпечніше — через нові примхи російського міністерства освіти, — наголошують в ОВА.
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