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На ВОТ охранникам школ выдадут резиновые дубинки, фото: Intermarket

Охранникам школ на ВОТ выдадут пистолеты и резиновые дубинки

5 ноя 2024, 13:22
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У школах на тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 січня охоронці в разі оголошення небезпечної ситуації обов’язковому порядку повинні мати вогнепальну зброю та бути одягненими у базовий набір індивідуального захисту — бронежилет і шолом.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Це у разі оголошення небезпечної ситуації. У звичайній — погрожувати школярам гумовою палицею та наручниками, — зазначили в ОВА.

Крім того, усіх охоронців зобов’язали проходити додатковий курс фізичної підготовки.

У навчальних закладах стає небезпечніше — через нові примхи російського міністерства освіти, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


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