Охоронцям шкіл на ТОТ видадуть пістолети та гумові кийки

На ТОТ охоронцям шкіл видадуть гумові кийки, фото: Intermarket

https://racurs.ua/ua/n200916-ohoroncyam-shkil-na-tot-vydadut-pistolety-ta-gumovi-kyyky.html

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У школах на тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 січня охоронці в разі оголошення небезпечної ситуації обов’язковому порядку повинні мати вогнепальну зброю та бути одягненими у базовий набір індивідуального захисту — бронежилет і шолом.

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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Це у разі оголошення небезпечної ситуації. У звичайній — погрожувати школярам гумовою палицею та наручниками, — зазначили в ОВА.

Крім того, усіх охоронців зобов’язали проходити додатковий курс фізичної підготовки.