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Ракурс
На ТОТ охоронцям шкіл видадуть гумові кийки, фото: Intermarket

Охоронцям шкіл на ТОТ видадуть пістолети та гумові кийки

5 лис 2024, 13:22
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У школах на тимчасово окупованих територіях Луганщини із 1 січня охоронці в разі оголошення небезпечної ситуації обов’язковому порядку повинні мати вогнепальну зброю та бути одягненими у базовий набір індивідуального захисту — бронежилет і шолом.


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Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Це у разі оголошення небезпечної ситуації. У звичайній — погрожувати школярам гумовою палицею та наручниками, — зазначили в ОВА.

Крім того, усіх охоронців зобов’язали проходити додатковий курс фізичної підготовки.

У навчальних закладах стає небезпечніше — через нові примхи російського міністерства освіти, — наголошують в ОВА.

Джерело: Ракурс


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