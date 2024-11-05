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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

4 БМП и 13 штурмовиков потеряли рашисты в неудачном штурме на Северском направлении (ВИДЕО)

5 ноя 2024, 14:42
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Російські загарбники невдало атакували позиції українських військових на Сіверському напрямку, внаслідок чого втратили чотири БМП та 13 штурмовиків.


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Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Над таким результатом попрацювали прикордонники бригади «Помста» із побратимами з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». До того ж, неподалік аеророзвідники «Помсти» виявили ще 7 окупантів, яким також допомогли «знайти дорогу», — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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