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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
4 БМП и 13 штурмовиков потеряли рашисты в неудачном штурме на Северском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200919-4-bmp-i-13-shturmovikov-poteryali-rashisty-v-neudachnom-shturme-na-severskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Російські загарбники невдало атакували позиції українських військових на Сіверському напрямку, внаслідок чого втратили чотири БМП та 13 штурмовиків.
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Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Над таким результатом попрацювали прикордонники бригади «Помста» із побратимами з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». До того ж, неподалік аеророзвідники «Помсти» виявили ще 7 окупантів, яким також допомогли «знайти дорогу», — вказано в повідомленні.
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