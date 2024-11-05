Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n200919-4-bmp-i-13-shturmovikov-poteryali-rashisty-v-neudachnom-shturme-na-severskom-napravlenii-video.html

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Російські загарбники невдало атакували позиції українських військових на Сіверському напрямку, внаслідок чого втратили чотири БМП та 13 штурмовиків.

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Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.