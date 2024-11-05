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Знищення російських загарбників, скріншот відео
4 БМП та 13 штурмовиків втратили рашисти у невдалому штурмі на Сіверському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200919-4-bmp-ta-13-shturmovykiv-vtratyly-rashysty-u-nevdalomu-shturmi-na-siverskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Російські загарбники невдало атакували позиції українських військових на Сіверському напрямку, внаслідок чого втратили чотири БМП та 13 штурмовиків.
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Відповідне відео сьогодні, 5 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Над таким результатом попрацювали прикордонники бригади «Помста» із побратимами з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». До того ж, неподалік аеророзвідники «Помсти» виявили ще 7 окупантів, яким також допомогли «знайти дорогу», — вказано в повідомленні.