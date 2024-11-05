Генштаб назвал процент прямых попаданий российских БпЛА

https://racurs.ua/n200926-genshtab-nazval-procent-pryamyh-popadaniy-rossiyskih-bpla.html

Ракурс

У серпні, вересні та жовтні росія застосувала по Україні 4,3 тис. «шахедів» та їх аналогів

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Силам ППО вдалось збити 3 тис. 63 ворожих БпЛА, а це — 71% від загальної кількості, повідомили у Генштабі.

Крім того, з’явились маркування «локаційно втрачені» — тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок протидії РЕБ. За вказаний період таких дронів 1052 (24%).

Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%.

Жовтень став рекордним по запуску ворожих безпілотників.

За аналогічний період: травень, червень та липень випущено 1 тис. 133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито — 1 тис. 55, локаційно втрачено — 10. Відсоток збиття за цей період — приблизно 94%.