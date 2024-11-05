"Мемориал" сообщил о задержаниях мужчин в Чечне для отправки на войну против Украины

https://racurs.ua/n200931-memorial-soobschil-o-zaderjaniyah-mujchin-v-chechne-dlya-otpravki-na-voynu-protiv-ukrainy.html

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У Чечні після нападу на колону Росгвардії пройшли масові затримання чоловіків для відправки їх на війну проти України.

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Про це повідомляє центр захисту прав людини «Меморіал».

Невідомі розстріляли вантажівку Росгвардії 24 жовтня у станиці Петропавлівська Грозненського району. Через два дні, 26 жовтня, за даними правозахисників, у сусідніх до станиці селах співробітники Рогвардії спільно з поліцейськими провели рейди: вони перевіряли документи місцевих мешканців та наявність у їхніх будинках незареєстрованих осіб.

Якщо силовики знаходили будь-які порушення або дані про відвідання опозиційних каналів, то чоловіків, які придатні для відправки на війну проти України, доставляли до відділів поліції. Як стверджується, затриманим пропонували або вирушити на фронт, або стати фігурантами кримінальної справи.

У Старопромисловому відділі, наприклад, перебувають 20 затриманих. За словами правозахисників, до них надійшли сотні повідомлень про затриманих мешканців Чечні. Про долю заарештованих поки що нічого не повідомляється, проте правозахисникам відомо про одного з них — 42-річного Різвана Батирова, який має інвалідність.

Силовики вперше прийшли до нього додому у місті Аргун 31 жовтня. Він живе зі своєю 82-річною матір’ю та двома неповнолітніми дітьми. Другого листопада співробітники поліції повернулися і забрали його до відділу поліції, але разом із ним поїхала його мати. Вона відмовилася залишати відділок без сина, тож їх відпустили, але попросили Батирова прийти до поліції наступного дня. Чоловік наступного дня не прийшов, внаслідок чого поліція його затримала.