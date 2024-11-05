В россии объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

https://racurs.ua/n200934-v-rossii-obyavili-nejelatelnoy-associaciu-igrokov-v-chto-gde-kogda.html

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Зареєстрована в Ліхтенштейні Міжнародна асоціація інтелектуальних ігор підтримує «іноагентів» і поширює інформацію, що «дискредитує російську владу», заявила так звана генпрокуратура так званої рф.

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Тому це відомство оголосила «небажаною організацією» Міжнародну асоціацію інтелектуальних ігор Ліхтеншейні.

IAIS «розповсюджує в мережі інформацію, спрямовану на дискредитацію керівництва осії, — заявила прокуратура 5 листопада в Telegram.

Крім того, у відомстві стверджують, що Міжнародна асоціація інтелектуальних ігор «активно підтримує" людей, визнаних у рф «іноземними агентами».

Силовики путіна також заявили, що організація, яка об'єднує понад 200 учасників спортивних версій найпопулярніших інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?, «Брейн-ринг» та «Своя гра» в Європі, Азії та Північній Америці залучена до закордонних антиросійських кампаній, нібито «спрямованих на просування протестних та деструктивних ідей у ​​росії».

Крім того, у заяві про визнання IAIS «небажаною організацією» вказується на заборону командам із рф та білорусі виступати під прапорами своїх країн на міжнародних турнірах.

Міжнародна асоціація інтелектуальних ігор заснована 2021 року учасниками телевікторини «Що? Де? Коли?», незадоволеними політикою керівництва російської Міжнародної асоціації клубів «Що? Де? Коли? на чолі з Андрієм Козловим.

Серед іншого гравці критикували зв’язки «Що? Де? Коли?» з пропагандистами Першого каналу російського ТБ.