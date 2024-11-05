Зеленский и Сибига готовят масштабное назначение послов

https://racurs.ua/n200936-zelenskiy-i-sibiga-gotovyat-masshtabnoe-naznachenie-poslov.html

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Володимир Зеленський обговорив з очільником МЗС Андрієм Сибігою кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах.

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Обговорили й результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни й призначення, — сказав президент у вечірньому зверненні 5 листопада.

Наразі 64 закордонні дипломатичні установи України очолюються послами. У майже 30 країнах посади послів наразі вакантні.

Про це «Бабелю» повідомили в МЗС України у відповідь на запит.

Зокрема, послів України зараз нема в таких країнах: Алжир, Ангола, Бельгія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Гана, Греція, Грузія, Ефіопія, Іран, Казахстан, Камерун, Демократична Республіка Конго, Кот-д'Івуар, Кувейт, Ліван, Мавританія, Малайзія, Мозамбік, Молдова, Норвегія, Оман, Руанда, Таїланд, Танзанія, Туреччина, Угорщина, Філіппіни.

Посла України в Молдові нема з березня цього року, коли звільнили Марка Шевченка. Цю посаду мав обійняти екссекретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Президент погодив призначення Данілова послом у Молдові, однак станом на 5 листопада указу про його призначення нема.