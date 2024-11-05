На выборах в США зафиксировали первые масштабные инциденты

https://racurs.ua/n200937-na-vyborah-v-ssha-zafiksirovali-pervye-masshtabnye-incidenty.html

Ракурс

У 14 округах ключового штату Пенсильванія оскаржили 4 300 голосів виборців, які голосували на виборах президента США з-за кордону. Це може вплинути на результати.

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Про це пише Associated Press.

Масові оскарження стосуються двох основних категорій: людей, які надіслали свої голоси поштою, не змінивши при цьому свою виборчу реєстрацію, і виборців, що проживають за кордоном і не є військовослужбовцями.

Останнім терміном для оскарження видачі поштових бюлетенів була п’ятниця, і тепер ці бюлетені не можуть бути зараховані до загального підрахунку голосів. Вони повинні бути вилучені до проведення слухань окружною виборчою комісією, які заплановані на 8 листопада.

Пенсильванія є критично нестабільним штатом, який може стати вирішальним чинником у боротьбі між кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс і кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Цих 4 300 бюлетенів, надісланих поштою, може вистачити, щоб визначити переможця в штаті.

Крім того, у штаті Джорджія п’ять-сім виборчих дільниць отримали повідомлення про замінування. Місцева влада звинувачує росію.

Держсекретар штату Бред Раффенспергер заявив, що погрози були «російського походження і не заслуговують на довіру».

Про погрози замінування виборчих дільниць у кількох штатах повідомляло і ФБР. За їхніми даними, повідомлення надійшли з російських поштових доменів.

У Мічигані затримано чоловіка, який погрожував влаштувати стрілянину в разі перемоги Дональда Трампа. 25-річний Айзек Сіссел з міста Анн-Арбор розсилав у мережі погрози, у яких стверджував, що має вкрадений карабін AR-15 і якусь «мету».

Я вбиватиму консервативних християн, якщо Трамп переможе на виборах. ФБР нічого не зможе зробити, поки я не закінчу напад, — писав він.

Вранці 5 листопада чоловік був затриманий ФБР, і сьогодні ж постане перед федеральним судом.

Джорджія — один із семи «хитких» штатів, результати голосування в яких найбільше вливають на загальні результати виборів.

Офіс директора нацрозвідки, ФБР і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США напередодні голосування застерегли про посилені спроби впливу на вибори, зокрема у ключових штатах, з боку росії та Ірану.