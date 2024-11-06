Сырский подвел итоги операции ВСУ в Курщине. Фото:

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Ракурс

Російська армія втратила понад 20 тис. військових за три місяці операції Сил оборони України на території Курської області.

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У ході бойових дій українські оборонці знищили 1 тис. 101 одиницю озброєння та військової техніки ворога: 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат й мінометів, п’ять РСЗВ та 659 одиниць автомобільної техніки. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 6 листопада повідомив у Facebook.

За його словами, станом на 5 листопада втрати рф на Курському напрямку становлять 20 тис. 842 особи. На «вантаж 200» перетворено 7 тис. 905 окупантів. Поранення дістали 12 тис. 220 російських військових, а 717 були узяті в полон.

Головком зазначив, що у травні 2024-го року розвідка підтвердила інформацію щодо планів рф здійснити наступ на Сумському напрямку з Курської області. Загарбники хотіли створити так звану буферну зону на півночі України.

Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області, — додав він.

Сирський поінформував, що зараз росія прагне витіснити ЗСУ з Курської області. У цьому регіоні ворог зосередив близько 45 тис. військових й намагається збільшити це угруповання.

Нагадаємо, 4 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що у Курській області перебувають вже 11 тис. військовослужбовців армії КНДР.