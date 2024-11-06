Зеленський привітав Трампа з перемогою. Фото:

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відреагував на попередні результати президентських виборів у США.

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Глава держави вже привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу кандидата від Республіканської партії він назвав «вражаючою». Відповідний допис український лідер опублікував у соціальній мережі Х.

Зеленський додав, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу», який «може реально наблизити справедливий мир в Україні».

Президент наголосив, що Україна очікує на «епоху сильних США» під рішучим керівництвом Трампа та розраховує на подальшу «потужну двопартійну підтримку України». Також він зазначив, що з нетерпінням чекає можливості особисто привітати Трампа.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп вже оголосив про свою перемогу на виборах президента США, хоч підрахунок голосів ще триває. Він пообіцяв «нове золоте століття для Америки», зробивши її безпечною та процвітаючою.