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На Закарпатье на уклонистах зарабатывали руководитель ТЦК и заместитель комбрига ТРО
На Закарпатье на уклонистах зарабатывали руководитель ТЦК и заместитель комбрига ТРОhttps://racurs.ua/n200956-na-zakarpate-na-uklonistah-zarabatyvali-rukovoditel-tck-i-zamestitel-kombriga-tro.htmlРакурс
На Закарпатті виявили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.
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За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі «схеми»: в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про «погане» здоров’я.
Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань, повідомила прес-служба СБУ 6 листопада.
Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.
Вартість таких «послуг» становила від 4 тис. доларів з клієнта.
На підставі отриманих доказів обидва посадовці підозрюються (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
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