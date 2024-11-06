Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Закарпатье на уклонистах зарабатывали руководитель ТЦК и заместитель комбрига ТРО

На Закарпатье на уклонистах зарабатывали руководитель ТЦК и заместитель комбрига ТРО

6 ноя 2024, 16:16
999

На Закарпатті виявили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.


.

За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі «схеми»: в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про «погане» здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань, повідомила прес-служба СБУ 6 листопада.

Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

Вартість таких «послуг» становила від 4 тис. доларів з клієнта.

На підставі отриманих доказів обидва посадовці підозрюються (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров