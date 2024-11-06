На Закарпатті на ухилянтах заробляли очільник ТЦК та заступник комбрига ТРО

https://racurs.ua/ua/n200956-na-zakarpatti-na-uhylyantah-zaroblyaly-ochilnyk-tck-ta-zastupnyk-kombryga-tro.html

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На Закарпатті виявили ще дві схеми ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Підозру отримали керівник районного ТЦК та заступник командира бригади Тероборони.

За матеріалами слідчих Нацполіції, обидва фігуранти діяли порізно, але використовували схожі «схеми»: в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про «погане» здоров’я.

Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань, повідомила прес-служба СБУ 6 листопада.

Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

Вартість таких «послуг» становила від 4 тис. доларів з клієнта.

На підставі отриманих доказів обидва посадовці підозрюються (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.