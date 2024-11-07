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рф обстреляла Одессу и Ямполь, есть погибшие и раненые
рф обстреляла Одессу и Ямполь, есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n200974-rf-obstrelyala-odessu-i-yampol-est-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
У ніч на 7 листопада ворог атакував безпілотниками Одесу, постраждав чоловік.
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За даними ОВА внаслідок падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Минулося без пожежі. Також пошкоджено скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.
Загибла та поранена є внаслідок авіаудару по Сумщині. Увечері 6 листопада, приблизно о 22.00, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.
Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка — 53-річна працівниця Укрзалізниці отримала поранення.
Пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС.
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