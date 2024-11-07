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Ракурс
рф обстріляла Одесу та Ямпіль, є загиблі і поранені

рф обстріляла Одесу та Ямпіль, є загиблі і поранені (ФОТО)

7 лис 2024, 08:32
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У ніч на 7 листопада ворог атакував безпілотниками Одесу, постраждав чоловік.


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За даними ОВА внаслідок падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Минулося без пожежі. Також пошкоджено скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

Загибла та поранена є внаслідок авіаудару по Сумщині. Увечері 6 листопада, приблизно о 22.00, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, ще одна жінка — 53-річна працівниця Укрзалізниці отримала поранення.

Пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС.

Джерело: Ракурс


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