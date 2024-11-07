рф обстріляла Одесу та Ямпіль, є загиблі і поранені

https://racurs.ua/ua/n200974-rf-obstrilyala-odesu-ta-yampil-ie-zagybli-i-poraneni-foto.html

Ракурс

У ніч на 7 листопада ворог атакував безпілотниками Одесу, постраждав чоловік.

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За даними ОВА внаслідок падіння уламків пошкоджено фасад і скління 11-поверхового житлового будинку, 14 припаркованих автомобілів та газопровід. Минулося без пожежі. Також пошкоджено скління двох поруч розташованих п’ятиповерхівок.

Загибла та поранена є внаслідок авіаудару по Сумщині. Увечері 6 листопада, приблизно о 22.00, окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади Шосткинського району.