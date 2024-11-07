Как и почему Трамп победил

https://racurs.ua/n200980-kak-i-pochemu-tramp-pobedil.html

Ракурс

Успіх «системи» Трампа віддзеркалює політичну, соціальну та культурну поляризацію американського суспільства.

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Уже зараз зрозуміло, що «феномен Трампа» не можна зводити до випадкового збігу обставин, специфіки виборчої системи США або прорахунків суперників на виборчих перегонах на кшталт обмовки Джо Байдена, що прихильники Трампа є «сміттям». Успіх «системи» Дональда Трампа віддзеркалює політичну, соціальну та культурну поляризацію американського суспільства на основі глибоких соціально-економічних зсувів, — написав експосол України у Сполучених Штатах Олег Шамшур у статті «Чому переміг Трамп і чим тепер ризикує Україна» для «Дзеркала тижня».

Автор пояснив, що зараз у США відбуваються радикальні демографічні зміни, зокрема:

змінюється етнорасовий склад населення;

дедалі більший вплив на життя країни чинять нові покоління американців (так звані millennials і Generation Z);

зростає питома вага іммігрантів.

Відповідно склад електорату також стає іншим. І це стосується як країни загалом, так і окремих штатів.

Водночас важливі структурні зміни відбуваються й в американській економіці. Зокрема, триває її деіндустріалізація, що стає причиною деградації цілих секторів. Наслідком цього процесу стає посилення фрагментації суспільства. Воно ділиться на тих, хто сповна використав можливості «нової економіки» і тих, хто опинився на маргінесі суспільно-економічного життя.

Крім того, у США, додає Шамшур, збільшується розрив у доходах усередині американського соціуму, погано працюють звичні соціальні «ліфти», певною мірою нові еліти й основна маса населення живуть у паралельних світах, мають різні соціальні та культурні цінності.

Базою для політичної кар'єри переможця нинішніх президентських перегонів стало те, що він досить рано зміг вірно зрозуміти настрої невпевненості й навіть остраху свого ядерного електорату, що складається з нижчих категорій середнього класу — білих американців без вищої освіти, які дуже болісно сприймають руйнацію звичного способу життя й загрози для «традиційних цінностей» із боку ліберальних еліт, — пише автор.

За його словами, Трамп зміг створити для себе імідж аутсайдера та стати рупором настроїв глибинної «справжньої» Америки. Зокрема, він озвучує спрощені й демагогічні, але зрозумілі для неї відповіді на актуальні питання повсякденного життя.

Останнім часом, додає Шамшур, до цього образу додався ще й наратив, нібито Трамп — це жертва «політично мотивованих переслідувань». І цей наратив зробив міцнішим зв’язок республіканця з його фан-клубом.

За словами автора, на користь Трампа зіграла така собі ностальгія американського загалу за рівнем життя за його каденції. Остання ж була ще до пандемії Covid-19. Тоді як демократів не врятували аргументи щодо позитивних макроекономічних показників, посилення лідерства США у світовій економіці, істотне зниження рівня інфляції, ухвалення важливих законів в інтересах американських робітників і середнього класу.

Автор переконаний, що повернення Трампа до Білого дому створює для України реальні ризики. Зокрема, республіканець не вірить у можливість перемоги України та не докладатиме надзусиль для її досягнення. Водночас за його словами, не можна виключати й можливості, що на республіканця вплинуть такі фактори, як небажання виглядати в очах американців і світу «слабаком» чи «посіпакою путіна», а також китайський слід у війні росії проти України. Однак враховуючи волатильність Трампа, його поведінку не можна передбачити.