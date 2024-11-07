Бойцы бригады «Гарт» поразили ряд вражеских целей. Фото:

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Українські прикордонники продовжують без упину нищити російських загарбників.

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Зокрема, оператори розвідувально-ударної групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» під Вовчанськом нанесли вогневе ураження по місцях зосередження загарбників. Про це Державна прикордонна служба України повідомила у Telegram

На кадрах можна побачити удари дронів по бліндажах, окопних лініях, а також складах з будівельними матеріалами для зведення фортифікацій.

Також у ДПСУ розповіли про прикордонників бригади «Гарт» Романа та Михайла, які здійснили не одне відрядження до району активних бойових дій — на Донецький, Бахмутський і Лиманський напрямки. Ці бійці спочатку були піхотинцями, але згодом перекваліфікувалися на екіпаж бронетранспортера М113. Наразі Роман та Михайло нищать загарбників біля Вовчанська.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку бійці підрозділу «Falcon» бригади «Гарт» вдарили по противнику FPV-дронами. Внаслідок атаки були знищені російські автомобілі, антени зв’язку, гаубиця Д-20 та укриття особового складу.