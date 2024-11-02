Оператори БпЛА уразили низку ворожих цілей. Фото:

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Ракурс

Українські прикордонники без упину знищують російських окупантів на різних ділянках фронту.

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Зокрема, на Вовчанському напрямку бійці підрозділу «Falcon» бригади «Гарт» вдарили по противнику FPV-дронами. Внаслідок атаки були знищені російська техніка й самі окупанти. Про це Державна прикордонна служба України 2 листопада повідомила у Telegram.

Зазначається, що ударні дрони знищили російські автомобілі, антени зв’язку, гаубицю Д-20 та укриття особового складу. Підтверджено знищення щонайменше чотирьох окупантів та поранення п’ятьох.

Нагадаємо, на Краматорському напрямку бійці РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» упродовж кількох днів знищили російські гармати, військові автомобілі, окупантів та склади боєкомплекту. Відео бойової роботи вони опублікували в мережі.