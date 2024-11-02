Луганські прикордонники знищили ворожі гармати, автомобілі та окупантів. Фото:

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Українські прикордонники продовжують завдавати втрат російським окупантам.

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Ударна безпілотна авіація захисників щодня без упину знищує ворожі позиції, техніку та окупантів на Донеччині. Зокрема, на Краматорському напрямку плідно попрацювали бійці РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста». Про це Луганський прикордонний загін 2 листопада повідомив у Telegram.

Прикордонники опублікували найяскравіші ураження операторів ударних дронів протягом минулих кількох днів. На кадрах можна побачити знищені гармати, військові автомобілі, окупантів та склади боєкомплекту.

Нагадаємо, українські прикордонники ударами дронів знищили укриття та автівку російських загарбників на Запорізькому напрямку. Вороги намагалися заховатися у лісосмузі, але їм це не вдалося.