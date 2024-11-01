Українські прикордонники ударами дронів знищили укриття та автівку російських загарбників на Запорізькому напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 1 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Поки окупанти ховалися в лісосмузі, наші прикордонники вже готували їм «сюрприз» на Запорізькому напрямку. Автівку та укриття ворога знищено, — зазначається в описі відео.