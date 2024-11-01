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Знищення позиції російських загарбників, скріншот відео
Прикордонники знищили укриття рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n200805-prykordonnyky-znyschyly-ukryttya-rashystiv-na-zaporizkomu-napryamku-video.htmlРакурс
Українські прикордонники ударами дронів знищили укриття та автівку російських загарбників на Запорізькому напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 1 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Поки окупанти ховалися в лісосмузі, наші прикордонники вже готували їм «сюрприз» на Запорізькому напрямку. Автівку та укриття ворога знищено, — зазначається в описі відео.