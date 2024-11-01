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Ракурс
Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники уничтожили укрытие рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)

1 ноя 2024, 16:32
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Українські прикордонники ударами дронів знищили укриття та автівку російських загарбників на Запорізькому напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 1 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Поки окупанти ховалися в лісосмузі, наші прикордонники вже готували їм «сюрприз» на Запорізькому напрямку. Автівку та укриття ворога знищено, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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