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Уничтожение позиции российских захватчиков, скриншот видео
Пограничники уничтожили укрытие рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200805-pogranichniki-unichtojili-ukrytie-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Українські прикордонники ударами дронів знищили укриття та автівку російських загарбників на Запорізькому напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 1 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Поки окупанти ховалися в лісосмузі, наші прикордонники вже готували їм «сюрприз» на Запорізькому напрямку. Автівку та укриття ворога знищено, — зазначається в описі відео.
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