ВСУ применили на Курщине редкие американские снаряды Copperhead

ВСУ применили на Курщине снаряды Copperhead. Фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n200995-vsu-primenili-na-kurschine-redkie-amerikanskie-snaryady-copperhead.html

Ракурс

ЗСУ застосували рідкісний американський боєприпас у Курській області.

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Українські захисники використали рідкісний керований снаряд M712 Copperhead з лазерним наведенням для атаки на металеву вежу зв’язку, яка знаходиться на схід від Суджі. Для удару було використано три такі снаряди, їх запускали з гаубиць M777. Про це стало відомо зі «злитої» документації Сил спеціальних операцій ЗСУ, що була перекладена та поширена у російських телеграм-каналах. Про це повідомили «Міліарний» та Defense Express.

Як відомо, M712 — це коригований артилерійський снаряд калібру 155-мм, що був розроблений у США у 1970-х роках як засіб високоточного ураження з наведенням за лазерним променем.

«Коперхед» споряджається звичайною уламково-фугасною або кумулятивною бойовою частиною для боротьби з бронетехнікою. Він може застосовуватися звичайними 155-мм гаубицями та має дальність пострілу від трьох до 16 км.

Нагадаємо, Австралія відправила Україні авіаційні бомби JDAM-ER, які раніше були на озброєнні служби Королівських Військово-повітряних сил Австралії. Ці авіабомби вагою 230 кг, які були виготовлені у 2021 році, раніше були зняті з експлуатації.