Последствия обстрела Запорожья. Фото: ГСЧС

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Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до 33 осіб.

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Наразі відомо, що 7 листопада авіація рф скинула на місто шість КАБів. Одна з авіабомб влучила в онкологічний диспансер, де було тяжко поранено одного з лікарів. Евакуацію постраждалих з онкоцентру вже завершили. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону.

Очільник ОВА додав, що під завалами ще можуть бути люди. Рятувальна операція наразі триває.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на сьогоднішній обстріл Запоріжжя. Глава держави наголосив, що кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає переговорів з Москвою. Бо в росії, за його словами, отримують задоволення від загибелі людей.

І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта — ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає, — написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо, 7 листопада російська авіація КАБами та ракетами п’ять разів вдарила по Запоріжжю. Російська атака зруйнувала 4-поверховий житловий будинок, пошкодила онкологічну лікарню, понад десяток одноповерхових житлових будинків та автомобілі.

Загинули четверо осіб, а поранення дістали 18 осіб. У тяжкому стані перебувають двоє поранених.