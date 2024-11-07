Наслідки ударів по Запоріжжю. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n200996-u-zaporijji-zrosla-kilkist-zagyblyh.html

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Кількість загиблих внаслідок ударів рф по Запоріжжю зросла до чотирьох осіб.

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Поранено 18 людей. Рятувальники дістали з-під завалів двох поранених дітей та постраждалу жінку. Потерпіла проживала на третьому поверсі, після обвалення будівлі опинилася на другому. Про це 7 листопада міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.

Під завалами досі можуть бути люди, бо є інформація, що деякі особи не виходять на зв’язок. Рятувальна операція триває.

Слідчі та криміналісти документують черговий воєнний злочин окупантів. Цивільна інфраструктура вкотре під ударом. Цивільні люди для росії — це мішень. І за це рф понесе відповідальність, — наголосив Клименко.

Нагадаємо, 7 листопада російська авіація КАБами та ракетами п’ять разів вдарила по Запоріжжю. Російська атака зруйнувала 4-поверховий житловий будинок, пошкодила онкологічну лікарню, понад десяток одноповерхових житлових будинків та автомобілі.

Одна людина загинула. Поранення дістали 18 осіб, серед постраждалих — однорічна дитина. У тяжкому стані перебувають двоє поранених.