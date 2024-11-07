Джо Байден обратился к американцам. Фото:

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Чинний президент США Джо Байден 7 листопада звернувся до нації уперше після поразки Камали Гарріс на виборах.

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Американський лідер наголосив, що поразка не означає те, що демократів вдалося перемогти. Також він запевнив у мирній передачі влади переможцеві виборів Дональду Трампу. Зазначив, що саме на це заслуговують американці. Заяву Байдена наводить CNN.

Вчора я говорив з обраним президентом Трампом, щоб привітати його з перемогою, і запевнив його, що доручу всій своїй адміністрації працювати з його командою, щоб забезпечити мирний і впорядкований перехід. Це те, на що заслуговує американський народ, — розповів він.

Глава держави наголосив на необхідності знизити градус напруги в суспільстві. І додав, що американська система голосування — чесна, прозора і їй можна довіряти, незалежно від того, перемоги чи програшу.

У своїй промові Байден підтримав Гарріс і зазначив, що вона доклала всіх можливих зусиль під час передвиборчої кампанії.

Свій термін чинений президент назвав «історичним» і закликав використати кожен із 74 днів президентства, які йому залишилися на посаді.

Нагадаємо, 6 листопада Камала Гарріс провела телефонну розмову з Дональдом Трампом. Вона привітала його з перемогою, а також запевнила, що передача влади буде мирною.

Джерело: CNN