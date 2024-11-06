NBC News: Гарріс планує зателефонувати Трампу

https://racurs.ua/ua/n200960-garris-planuie-zatelefonuvaty-trampu-i-gotuie-zvernennya-do-svoyih-vyborciv.html

Ракурс

Віце-президент США Камала Гарріс, як очікується, зателефонує сьогодні Дональду Трампу, щоб визнати свою поразку на виборах, а також виступить публічно.

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Про це повідомляє NBC News з посиланням на двох помічників Гарріс.

Точний час дзвінка та виступу невідомий. Гарріс працює над промовою, сказав один із її помічників.

Президент США Джо Байден також планує зателефонувати Трампу сьогодні та планує публічно виступити за результатами виборів, повідомили NBC у Білому домі. Коли це станеться — також невідомо.

Віцепрезидентка звернеться до своїх прихильників та нації з Вашингтону в другій половині дня за американським часом. Гарріс ще не визнала своєї поразки офіційно.

Про помсту Трампа після перемоги пише Politico. Трамп начебто має список можливих політичних мішеней. За інформацією видання, до цього списку потрапили Джо Байден, Камала Харріс, Барак Обама та Гілларі Клінтон.