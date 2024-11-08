Последствия российского авиаудара по Харькову, скриншот видео

https://racurs.ua/n201008-v-harkove-v-rezultate-nochnyh-aviaudarov-postradali-25-chelovek-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, завдали авіаударів по Харкові.

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В результаті постраждали 25 людей, серед них дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляє про такі наслідки нічного обстрілу міста: