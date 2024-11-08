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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харкову, скріншот відео

У Харкові внаслідок нічних авіаударів постраждали 25 людей (ВІДЕО)

8 лис 2024, 09:39
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, завдали авіаударів по Харкові.


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В результаті постраждали 25 людей, серед них дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляє про такі наслідки нічного обстрілу міста:

  • у Салтівському районі сталося влучання у 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновані перші три поверхи одного з підʼїздів. Була невелика пожежа, яку швидко загасили. Евакуйовано 30 мешканців цього будинку, серед яких четверо дітей. Поранені 25 людей, серед них тримісячне немовля. Постраждали навколишні будинки та автівки, що були припарковані у дворі;
  • влучання біля дитячого супермаркету в центральній частині міста. Дуже постраждала сама ця будівля та навколишні. Станція метро, розташована буквально під місцем вибуху, вціліла, але потрощені усі наземні виходи — два дуже сильно. Інформація про постраждалих з цього місця прильоту не надходила;
  • приліт біля Сухого фонтану у землю скверу між корпусами університету. У Держпромі повилітали шибки. Сам фонтан лишився неушкодженим. Частково постраждала новорічна композиція, яку біля нього встановили лише вчора.

Джерело: Ракурс


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