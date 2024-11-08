Наслідки російського авіаудару по Харкову, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201008-u-harkovi-vnaslidok-nichnyh-aviaudariv-postrajdaly-25-ludey-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, завдали авіаударів по Харкові.

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В результаті постраждали 25 людей, серед них дитина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Мер Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі повідомляє про такі наслідки нічного обстрілу міста: