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Ракурс
Последствия российской ракетной атаки по Одесской области, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали дронами Одесщину — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

8 ноя 2024, 08:55
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили масовану повітряну атаку дронами по Одещині.


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Атака була спрямована на Одеський район. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ять постраждали.

Також внаслідок атаки:

  • у приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула в двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, з них одна дитина та одна вагітна жінка;
  • рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та палаючих автівках одного з підприємств;
  • в одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад;
  • через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб.

Рятувальники, разом зі службами взаємодії, ліквідували наслідки нічного російського терору, — зазначили в ДСНС. — Піротехнічним підрозділом ДСНС проводились обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.

Наслідки російської ракетної атаки по Одещині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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