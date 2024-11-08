Последствия российской ракетной атаки по Одесской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n201007-rashisty-atakovali-dronami-odesschinu-pogib-chelovek-foto-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили масовану повітряну атаку дронами по Одещині.

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Атака була спрямована на Одеський район. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ять постраждали.

Також внаслідок атаки:

у приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула в двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, з них одна дитина та одна вагітна жінка;

рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та палаючих автівках одного з підприємств;

в одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад;

через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб.