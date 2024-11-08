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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили масовану повітряну атаку дронами по Одещині.
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Атака була спрямована на Одеський район. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Одеської ОВА.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ять постраждали.
Також внаслідок атаки:
- у приватному секторі пошкоджено житлові будинки. Пожежа спалахнула в двох житлових будинках. Психологи ДСНС надали допомогу 15 особам, з них одна дитина та одна вагітна жінка;
- рятувальники ліквідовували пожежі в складських приміщеннях та палаючих автівках одного з підприємств;
- в одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад;
- через пошкодження осколками в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб.
Рятувальники, разом зі службами взаємодії, ліквідували наслідки нічного російського терору, — зазначили в ДСНС. — Піротехнічним підрозділом ДСНС проводились обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів.
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