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Рашисты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: «Укринформ»
Ракетная атака на Киевщину — ранены четыре человекаhttps://racurs.ua/n201006-raketnaya-ataka-na-kievschinu-raneny-chetyre-cheloveka.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили чергову ракетну атаку на Київщину.
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Внаслідок падіння уламків збитих цілей постраждали чотири людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Зазначається, що постраждалі — водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів тяжкості:
- стан одного них важкий;
- двоє водіїв мають середній стан;
- четвертий постраждалий отримав легкі поранення.
Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні, — зазначив Кравченко.
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