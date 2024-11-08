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Рашисты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине, фото: «Укринформ»

Ракетная атака на Киевщину — ранены четыре человека

8 ноя 2024, 08:21
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили чергову ракетну атаку на Київщину.


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Внаслідок падіння уламків збитих цілей постраждали чотири людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що постраждалі — водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів тяжкості:

  • стан одного них важкий;
  • двоє водіїв мають середній стан;
  • четвертий постраждалий отримав легкі поранення.

Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні, — зазначив Кравченко.

Источник: Ракурс


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