Рашисти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n201006-raketna-ataka-na-kyyivschynu-poraneno-chotyroh-ludey.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада, здійснили чергову ракетну атаку на Київщину.

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Внаслідок падіння уламків збитих цілей постраждали чотири людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що постраждалі — водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різних ступенів тяжкості:

стан одного них важкий;

двоє водіїв мають середній стан;

четвертий постраждалий отримав легкі поранення.