Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Сумская ОВА
62 беспилотника и четыре ракеты сбили силы ПВО Украины в ночь на 8 ноября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n201011-62-bespilotnika-i-chetyre-rakety-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-8-noyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада (з 18.00 7 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Ворог завдавав удару:
- балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області;
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області;
- 92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орала, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму;
- ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначили в Генштабі.
Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:
- підтверджено збиття чотирьох Х-59/69 та 62 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях;
- 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України.
Бойова робота триває.
Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині, — розповіли у Генштабі.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...