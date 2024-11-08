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Россияне совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: Сумская ОВА

62 беспилотника и четыре ракеты сбили силы ПВО Украины в ночь на 8 ноября (ИНФОГРАФИКА)

8 ноя 2024, 11:04
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада (з 18.00 7 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ворог завдавав удару:

  • балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області;
  • чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області;
  • 92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орала, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму;
  • ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначили в Генштабі.

Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:

  • підтверджено збиття чотирьох Х-59/69 та 62 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях;
  • 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України.

Бойова робота триває.

Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині, — розповіли у Генштабі.

Источник: Ракурс


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