Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада (з 18.00 7 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Ворог завдавав удару:

балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області;

чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області;

92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орала, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму;

ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначили в Генштабі.

Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:

підтверджено збиття чотирьох Х-59/69 та 62 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях;

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України.

Бойова робота триває.