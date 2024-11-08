Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА
62 безпілотники та чотири ракети збили сили ППО України в ніч на 8 листопада (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n201011-62-bezpilotnyky-ta-chotyry-rakety-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-8-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 листопада (з 18.00 7 листопада) здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Ворог завдавав удару:
- балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області;
- чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області;
- 92-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків російських Курська, Приморсько-Ахтарська, Орала, а також мису Чауда в тимчасово окупованому Криму;
- ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — зазначили в Генштабі.
Станом на 09.00 сьогоднішнього дня:
- підтверджено збиття чотирьох Х-59/69 та 62 ворожих БПЛА в Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях;
- 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України.
Бойова робота триває.
Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині, — розповіли у Генштабі.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...