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Ракурс
Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі кількість жертв російської атаки сягнула дев’яти — ОВА (ФОТО)

8 лис 2024, 10:40
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Кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя зросла до дев’яти, серед них однорічний хлопчик.


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Ще 42 людини дістали поранення. Про це сьогодні, 8 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика, — зазначив Федоров.

Він повідомив, що у медустановах Запоріжжя перебувають п’ятеро постраждалих від ворожого обстрілу. Зокрема:

  • у вкрай важкому стані перебуває п’ятирічний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів;
  • стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий.

Пораненим надається вся необхідна допомога, — зазначив очільник ОВА.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА

Джерело: Ракурс


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