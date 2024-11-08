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Наслідки російської атаки по Запоріжжю, фото: Запорізька ОВА
У Запоріжжі кількість жертв російської атаки сягнула дев’яти — ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201010-u-zaporijji-kilkist-jertv-rosiyskoyi-ataky-syagnula-dev-yaty-ova-foto.htmlРакурс
Кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя зросла до дев’яти, серед них однорічний хлопчик.
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Ще 42 людини дістали поранення. Про це сьогодні, 8 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру. Криваві руки ворога забрали життя 9 цивільних людей. В тому числі 1-річного хлопчика, — зазначив Федоров.
Він повідомив, що у медустановах Запоріжжя перебувають п’ятеро постраждалих від ворожого обстрілу. Зокрема:
- у вкрай важкому стані перебуває п’ятирічний хлопчик. Йому зробили операцію, він на апараті штучної вентиляції легенів;
- стан ще чотирьох людей, в тому числі двох медпрацівників, лікарі оцінюють як тяжкий.
Пораненим надається вся необхідна допомога, — зазначив очільник ОВА.
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