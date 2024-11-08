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Ракурс
Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 580 осіб, фото: «Газета.ру»

Російська армія за добу втратила 1 тис. 580 осіб (ІНФОГРАФІКА)

8 лис 2024, 10:00
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 705 тис. 880 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 580 осіб. Про це сьогодні, 8 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 233 танки;
  • 18 тис. 661 бойову броньовану машину;
  • 20 тис. 226 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 245 одиниць РСЗВ;
  • 996 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 18 тис. 526 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 631 крилата ракета;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 28 тис. 495 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 602 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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