ВСУ испытают эстонские ракеты ПВО. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201023-ukraina-ispytaet-estonskie-rakety-pvo-dlya-protivodeystviya-rossiyskim-bpla.html

Ракурс

Україна випробує ракети протиповітряної оборони виробництва Естонії.

.

Українська армія отримає для випробувань ракети ППО естонської оборонної компанії Frankenburg Technologies. Перші зразки для тестів надійдуть протягом найближчих місяців. Це озброєння призначене перш за все для протидії БпЛА. Естонські ракети здатні збивати цілі на висоті до 2 км. Про це Міністерство оборони України 8 листопада повідомило у Telegram.

Інформацію про передачу та випробування нових ракет ППО озвучили у Києві на зустрічі заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом Frankenburg Technologies. Представник МОУ відзначив, що для ЗСУ важливо мати широкий арсенал ракетного озброєння.

Ми відкриті для співпраці та готові до використання різноманітних зразків сучасного озброєння, — наголосив генерал.

Нагадаємо, наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно звернеться до Південної Кореї із запитом про військову допомогу — йдеться про артилерію, системи ППО і не тільки.