Дмитрий Марченко уволился со службы в ВСУ. Фото: Марченко в Facebook

https://racurs.ua/n201025-general-marchenko-uvolilsya-so-slujby-v-vsu-po-sostoyaniu-zdorovya.html

Ракурс

Генерал-майор Дмитро Марченко звільнився зі служби в Збройних силах України.

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Наразі він проходить лікування. Офіцер зазначив, що служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям, а без своєчасного відновлення все може стати марним, говорить чоловік. Деталей про свою хворобу він не уточнив. Про це йдеться у дописі Марченка за 8 листопада у Facebook.

Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті, — написав він.

Як відомо, Дмитро Марченко брав участь у розвідці окупованого Криму, вивів 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі та обороняв Донецький аеропорт. На початку повномасштабного вторгнення він командував обороною Миколаєва.

Крім того, генерал-майор працював над реформуванням речового забезпечення і введення нової системи харчування в ЗСУ, брав участь у розробці та введені нових сухпайків для військових.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Північ» 20 вересня заявили про звільнення з посади Івана Вінніка — командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримала оборону на Донеччині поблизу Вугледара. Його мали призначити на вищу посаду.