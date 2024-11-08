рф атаковала критическую инфраструктуру Сумской общины. Фото:

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Армія російської федерації 8 листопада завдала ракетного удару по Сумщині.

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Ворог атакував балістикою критичну інфраструктуру Сумської громади. На місці влучання працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки ще уточнюються. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Сьогодні, 8 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по критичній інфраструктурі Сумської громади, — зазначили в ОВА і закликами мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Наразі невідомо, яким саме озброєнням бив ворог. Повітряні сили ЗСУ сьогодні під вечір попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. У Сумській області фіксували швидкісну ціль.

Крім того, сьогодні вранці загарбники скинули три керовані авіаційні бомби на Краснопільську громаду. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля навчального закладу, 15 багатоквартирних житлових будинків та 20 домогосподарств.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада армія рф здійснила масовану повітряну атаку дронами по Одещині. Обстріли призвели до загибелі однієї людини, ще дев’ять осіб постраждали. Були пошкоджені житлові будинки, склади, навчальний заклад та автомобілі. В Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб.