В Ростовской области атаковали военный полигон

https://racurs.ua/n201051-v-rostovskoy-oblasti-atakovali-voennyy-poligon-video.html

Ракурс

У Ростовській області безпілотник завдав удару по військовому полігону.

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Атака відбулася вночі 3 листопада, пише UAF Geolocate.

Голос за кадром заявляє, що людей під час атаки у наметах нібито не було. Українська сторона також не повідомляла про втрати серед російських військових.

У мережі з’явилися вже фактично архівні кадри, які фіксують наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату по полігону російських окупаційних військ, що розташований безпосередньо на території рф. Координати полігону, а також фото з наслідками удару невідомого дрона оприлюднив UAF Geolocate, відзначається, що атаку було здійснено ще 3 листопада — як стверджують рашисти на відео, дронами били вночі.

На фото та відео демонструється декілька спалених наметів у результаті атаки, водночас, судячи з відео, дрон міг бути оснащений бойовою частиною із суббоєприпасами у вигляді невеликих кульок, яка ефективна для знищення зокрема й живої сили. За твердженням росіян, людей під час атаки в наметах нібито не було.

Заявляється, що в наметах, які спалив БПЛА, дислокуються строковики, загалом там розташований 102-й мотострілецький полк 150-ї мотострілецької дивізії (до 2016 року — 33-тя окрема мотострілецька бригада).

Полігон розташований на схід від міста Новочеркасск, це орієнтовно у 200 км від поточної лінії фронту по прямій.

Загалом сьогодні ЗСУ можуть упевнено вражати цілі на такій відстані безпілотниками з різними бойовими частинами.