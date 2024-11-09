Советник Трампа, с которым ранее встречался Ермак, заявил, что Украина должна отказаться от претензий на Крым

Советник Трампа заявил, что Украина должна отказаться от претензий на Крым, поскольку это нереалистично

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Радник Дональда Трампа заявив, що Україна має відмовитися від претензій на Крим, оскільки це нереалістично.

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Адміністрація Трампа зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на поверненні окупованих територій, — заявив старший радник Трампа Брайан Ланза для «BBC-Україна».

Він також заявив, що «українського Криму більше немає".

Ланза — старший радник новообраного президента США Дональда Трампа, стратег Республіканської партії.

За його словами, США попросять Зеленського версію «реального бачення миру».

Якщо президент України скаже, що ми можемо мати мир лише за умови повернення Криму, то це покаже, що що він несерйозно налаштований, — сказав Ланза.

﻿Радник додав, що він надзвичайно поважає український народ, але пріоритетом для США є «мир і припинення вбивств». Також заявив, що США і ЄС не надали Україні достатньо зброї, «щоб виграти війну на самому початку».

Президент Зеленський має показати нам реалістичний план перемовин. Якщо він скаже, що мир можливий тільки за умови повернення Криму, він покаже, що не налаштований серйозно, — сказав Ланза.

При цьому Ланза відзначив хоробрість українців, які «б'ються, як леви», однак зауважив, що метою США є «досягнення миру і припинення смертей».

У листопаді 2019 року УП повідомляла, що на той час помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак зустрічався у Києві з «американським лобістом Брайаном Ланза», який допомагав зняти санкції з російського олігарха Олега Дерипаски.

Про що вели мову Єрмак та наближений до Дональда Трампа лобіст, УП не було відомо.

Зустріч офіційного помічника Зеленського та американського лобіста, свідком якої був журналіст УП, відбулась ввечері 13 листопада у київському ресторані «Гудман» на вулиці Жилянській. Спершу Ланза проводив час у компанії помічниці Єрмака, а близько 22.00 до них долучився і сам помічник Зеленського.

Раніше СNN повідомляла, що Ланза був одним із лобістів, які добились зняття санкцій з компаній наближеного до Кремля Дерипаски. До того Ланза був радником Трампа під час його президентської виборчої компанії. Як повідомляють американські ЗМІ, лобіст перебував в постійному контакті з чиновниками Білого дому.