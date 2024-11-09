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Ракурс
ВМС показали огневые испытания корвета "Гетман Иван Мазепа"

ВМС показали огневые испытания корвета «Гетман Иван Мазепа» (ВИДЕО)

9 ноя 2024, 18:00
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ВМС сьогодні вперше показали вогневі випробування корвета F211 «Гетьман Іван Мазепа».


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Український корвет, який поки що знаходиться в Туреччині, на «відмінно» відстрілявся по морських, наземних та повітряних цілях.

Корвет «Гетьман Іван Мазепа» майбутній флагман ВМС ЗСУ, він має замінити фрегат «Гетьман Сагайдачний», затоплений українськими військами 3 березня 2022 року в Миколаєві для уникнення загрози захоплення.

Источник: Ракурс


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