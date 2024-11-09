ВМС показали вогневі випробування корвета «Гетьман Іван Мазепа»

https://racurs.ua/ua/n201057-vms-pokazaly-vognevi-vyprobuvannya-korveta-getman-ivan-mazepa-video.html

Ракурс

ВМС сьогодні вперше показали вогневі випробування корвета F211 «Гетьман Іван Мазепа».

.

Український корвет, який поки що знаходиться в Туреччині, на «відмінно» відстрілявся по морських, наземних та повітряних цілях.

Корвет «Гетьман Іван Мазепа» майбутній флагман ВМС ЗСУ, він має замінити фрегат «Гетьман Сагайдачний», затоплений українськими військами 3 березня 2022 року в Миколаєві для уникнення загрози захоплення.