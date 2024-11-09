КНДР заглушила GPS в Желтом море и вызвала сбои навигации

https://racurs.ua/n201059-kndr-zaglushila-gps-v-jeltom-more-i-vyzvala-sboi-navigacii.html

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Північна Корея почала глушити сигнали GPS в акваторії Жовтого моря, викликаючи збої у навігації цивільних суден та літаків.

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Про це повідомляє корейське видання Yonhap.

КНДР за допомогою систем РЕБ поставила завади для системи глобального позиціювання у п’ятницю 8 листопада 2024 року і продовжила в суботу 9 листопада.

У результаті цього збоїв у навігації зазнали декілька суден і десятки цивільних літаків, заявили військові Південної Кореї.

За словами Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), перешкод були встановлені в північних районах Хеджу та Кесон. Південнокорейські військові попередили судна та цивільні літаки, що працюють у Жовтому морі, щоб вони остерігалися атак.

За повідомленням військових, військові операції та обладнання не постраждали.

За словами офіційного представника JCS, глушіння GSP цього разу було слабшим ніж під час «атак» поблизу північно-західних прикордонних районів які тривали з 29 травня по 2 червня 2024 року.

Тоді КНДР також застосовувала системи РЕБ для придушення сигналів системи позиціювання в Жовтому морі. Це відбувалося на фоні погроз військовими діями якщо кораблі Південної Кореї перейдуть у її територіальні води в Жовтому морі.

У червні 2024 року Південна Корея звернулася до Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та Міжнародної морської організації (IMO) з приводу неодноразового глушіння GPS з боку КНДР та вимогою вжити належних заходів у відповідь на провокації.