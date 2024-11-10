Российские БпЛА почти пять часов атаковали Киев. Фото:

https://racurs.ua/n201068-okkupanty-pochti-pyat-chasov-atakovali-kiev-bespilotnikami.html

Ракурс

Країна-агресор росія знову атакувала Київ безпілотниками.

.

У столиці повітряну тривогу оголошували двічі й загалом вона тривала майже п’ять годин. За цей час сили протиповітряної оборони різними способами знешкодили приблизно 15 ворожих дронів. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Чергова тривожна ніч для столиці України. Збройні сили рф продовжують терор мирних населених пунктів, а Київ у ворога залишається на першому місці в списку. Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони, — йдеться у повідомленні.

У КМВА зазначили, що останнім часом ворог почав змінювати тактику застосування «Шахедів», але українські ефективно реагують на нові виклики. Внаслідок нальоту БпЛА у Києві ніхто не постраждав, а руйнувань не зафіксовано.

У Київській ОВА поінформували про деякі пошкодження в регіоні. Зокрема, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено один приватний будинок, де виникла пожежа. В іншому районі уламки збитих БпЛА пошкодили підсобне приміщення, паркан та стали причиною загоряння трави.

Нагадаємо, вночі 10 листопада російські ударні безпілотники атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі та автівки. Поранень зазнали дві особи.